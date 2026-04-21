Para enfrentar o Athletico-PR na próxima quinta-feira (23), pela Copa do Brasil, o Atlético-GO terá pelo menos uma mudança, motivada pelo desfalque do volante e capitão Igor Henrique, substituído no primeiro tempo da partida disputada no último domingo (19), em Ribeirão Preto (SP) - empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP pela Série B.Igor Henrique foi diagnosticado com desconforto, segundo informações do clube, e retornou nesta terça-feira (21) para Goiânia, enquanto a delegação seguiu para Curitiba para realizar um treino nesta quarta-feira (22).A comissão técnica relacionou o meia Jader, de 22 anos e que ficou treinando em Goiânia, para o lugar de Igor Henrique. Coincidentemente, Jader iniciou a carreira na base do Furacão em 2016. No Athletico-PR, o meia ficou até 2024, quando deixou o clube e foi atuar na Universidad Catolica (Chile).Jader tem sido elogiado por Eduardo Souza pela entrega e crescimento nos treinos. Ele passou a ter chances na Copa Verde, fez o gol da vitória (1 a 0) sobre o Anápolis e foi observado. Jader também teve boa atuação na vitória magra (1 a 0) sobre o Cuiabá e aproveitou a oportunidade.Porém, o treinador do Atlético-GO não deve escalar Jader desde o início. Ariel e Leandro Vilela são os candidatos para substituir o capitão atleticano.No último domingo (19), Ariel entrou na vaga de Igor Henrique quando o titular deixou o jogo contra o Botafogo-SP. Eduardo Souza pode fazer mudanças em outros setores, como tirar um atacante e reforçar o meio de campo.