O Atlético-GO se prepara para enfrentar o Novorizontino-SP, na segunda-feira (8), com a necessidade de definir a dupla de zaga que atuará no interior paulista. Após o empréstimo de Alix Vinícius ao RB Bragantino-SP no dia 27 de agosto e de ficar impedido de escalar Wallace, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Dragão prepara o parceiro de defesa de Adriano Martins, o titular do time há seis partidas.\nPedro Henrique, Heron e o recém-contratado Tito são os três candidatos à titularidade.\nO novo sistema defensivo poderá uma dupla inédita caso o escolhido seja Heron ou Tito, pois nenhum deles atuou ao lado de Adriano Martins nesta temporada.\nDesde o retorno ao clube, Adriano Martins reeditou com Alix Vinícius a parceria que atuou na maior parte dos jogos ano passado - ambos foram campeões do Goianão, marcaram gols e não repetiram o desempenho na Série A de 2025.