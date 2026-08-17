O Atlético-GO fez um treinamento rápido, na manhã desta segunda-feira (17), antes de embarcar em voo direto para Londrina (PR). O Dragão abre a 23ª rodada da Série B nesta terça-feira (18), às 19h30, contra o Londrina, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD).\nO meia Marrony, recuperado de incômodo muscular que o deixou fora do clássico com o Vila Nova, foi relacionado e deve ser uma das novidades no time atleticano. A atuação do time, com um trio de volantes (Cristiano, Henrique Freitas e Daniel Peixoto), não foi convincente no revés (2 a 0) para o time vilanovense. Assim, Marrony ficará encarregado de ser o jogador de criação da equipe.\nO lateral direito Warley, que chegou há duas semanas, após passagem pelo futebol da Geórgia, deverá estar na formação titular no lugar de Ewerthon, substituído no primeiro tempo na derrota para o Vila Nova. Ewerthon se recupera de contusão no tornozelo e não está relacionado para o jogo.