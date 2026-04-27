O Atlético-GO terá formação alternativa para o jogo decisivo pela fase inicial da Copa Centro-Oeste, nesta quinta-feira (29), diante do Gama-DF, no estádio Antônio Accioly. O Dragão precisa da vitória para garantir vaga à semifinal do torneio regional.\nAlguns jogadores do elenco principal, como os zagueiros Marcão e Natã Felipe, podem ser aproveitados pela comissão técnica. Os atletas da base também serão utilizados, mas o time só deve ser definido na tarde desta terça-feira (28).\nPela manhã, o chamado G1 (grupo principal) trabalha no CT do Dragão. No período vespertino, será a vez do G2 e do G3 (reservas e atletas da base) participarem de um único treino para o jogo decisivo.\nOs ingressos custam 40 reais, com a promoção de meia-entrada para torcedores com a camisa do Atlético GO.\nEm casa pela Copa Centro-Oeste, o Atlético-GO venceu o Anápolis e o Cuiabá (ambos por 1 a 0). Fora, o time empatou (0 a 0) com o Tocantinópolis e perdeu (3 a 2) do Porto Vitória-ES.