Desfalcado de Gustavo Coutinho nos treinos da semana, o técnico Eduardo Souza testou formações diferentes no Atlético-GO para enfrentar o clássico contra o Goiás, no próximo sábado (30), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly, pela Série B. No ataque, Marrony e Léo Jacó (algumas vezes) foram testados.\nO sistema tático também foi variado, com uso de dois zagueiros ou um trio de defensores. O time está indefinido às vésperas do quarto clássico neste ano diante do Goiás, que não perdeu nenhum deles.\nA definição mais certa é o retorno do lateral esquerdo Guilherme Lopes, após cumprir suspensão, na vaga do prata da casa Gustavo Daniel.\nTudo indica que outra cara nova no time titular seja o meia-atacante Guilherme Marques, único jogador da provável equipe titular que atuou pelo Goiás. Canhoto, dono de uma bola parada perigosa e de uma ponaria calibrada nos arremates, Guilherme Marques treinou mais centralizado e, às vezes, no posicionamento invertido, pela direita.