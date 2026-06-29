O Atlético-GO contratou dois jogadores que já treinam no centro de treinamento do Dragão - os volantes Netinho (ex-Água Santa-SP) e Henrique Freitas (ex-Barra-SC) -, mas precisa resolver uma punição que sofreu para regularizar os atletas. A CBF oficializou nesta segunda-feira (29) a abertura de uma janela extra (doméstica) para a regularização de atletas pelos clubes das Séries B e C, o Atlético-GO poderia inscrever a dupla de volantes a partir da próxima segunda-feira (6), mas terá de solucionar antes o entrave.\nO transfer ban foi imposto pela Fifa ao Atlético-GO em abril por causa de uma ação movida pelo uruguaio Alejo Cruz, que deixou o clube em julho do ano passado.\nA versão do Atlético-GO é de que o clube acertou a rescisão contratual com Alejo Cruz, depois que ele deixou o Dragão. Porém, o jogador acionou o clube na justiça, sob a alegação de que tinha direitos trabalhistas para receber.