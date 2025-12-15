Desde que a temporada acabou, o volante Ronald vive uma indefinição no Atlético-GO. O contrato dele por empréstimo do Grêmio chegou ao fim e o jogador ficou sem vínculo com o time goiano. O Dragão demonstrou interesse em sua permanência, mas essa decisão depende do tricolor gaúcho. A situação se arrasta há semanas.\nAtlético-GO deve aumentar reformulação em comparação com Goianão 2025\nAo POPULAR, o presidente atleticano Adson Batista afirmou que Ronald é “um bom jogador e ótimo profissional” e garantiu que o clube está "trabalhando" para mantê-lo no elenco para o ano que vem. Anteriormente, o próprio Ronald já havia dito ter interesse em continuar no Dragão.\nO Atlético-GO tem poucos volantes em seu elenco, após as saídas de Luizão, Castro e Ezequiel Ham. Por isso, a permanência de Ronald é tratada como prioridade no Dragão. O clube já buscou duas reposições no mercado de transferências - Igor Henrique, do Vila Nova, já anunciado, e Netinho, da Ferroviária, ainda não oficializado - e, se mantiver Ronald, terá opções suficientes para pelo menos iniciar a temporada com tranquilidade na posição.