Completamente modificado em relação à estreia vitoriosa e utilizando uma equipe de jogadores da base, o Atlético-GO foi derrotado na tarde deste domingo (29) pelo Porto Vitória-ES, por 3 a 2, pela 2ª rodada do Grupo B da Copa Centro-Oeste.\nO jogo foi disputado no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), mesmo local onde, no sábado (28), o adversário atleticano comemorou inédito título local, ao conquistar o Campeonato Capixaba pela primeira vez.\nO jovem time do Dragão cometeu erros defensivos e pagou por isso. Assim, a chave tem o Gama-DF na liderança (6 pontos), seguido por Porto Vitória-ES, Atlético-GO e Anápolis (três pontos cada um). A próxima partida do Dragão pelo torneio será no dia 7 de abril, diante do Cuiabá.\nO jogo\nApós a vitória (1 a 0) sobre o Anápolis, na estreia na Copa Centro-Oeste, em que escalou jogadores do elenco profissional e alguns da base, a comissão técnica do Atlético-GO decidiu relacionar a maioria de atletas da base para jogar em Vitória.