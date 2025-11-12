O Atlético-GO terá mais dois jogos na Série B e, na sequência, liberará os atletas para as férias. Ao mesmo tempo, o departamento de futebol do Dragão começará a avaliar a situação individual dos jogadores que estão emprestados a outros clubes. Há, entre eles, alguns que podem ser negociados por estarem valorizados no mercado, como o goleiro Ronaldo, o zagueiro Alix Vinícius e o volante Gabriel Baralhas.O clube tem uma lista com 13 jogadores emprestados a outras equipes, e cada caso será avaliado nos próximos dias, com a expectativa de fazer caixa com alguns deles. Ronaldo faz uma boa temporada no Bahia e tem sido observado por outras equipes, mas a prioridade de aquisição é do clube baiano.Ronaldo tem 80% dos direitos econômicos fixados em R$ 5 milhões, e Alix Vinícius está emprestado ao RB Bragantino-SP com base em valores que podem render aos cofres do Dragão até R$ 12 milhões, desde que o defensor cumpra metas estabelecidas em contrato.Outros jogadores que disputam a Série A são o volante Gabriel Baralhas (Vitória) e o zagueiro Lucas Gazal (Fortaleza).O zagueiro João Maistro estava no Náutico e se valorizou após o acesso do clube pernambucano à Série B de 2026. É outro caso a ser avaliado, pois ele não se firmou no Dragão, apesar das boas atuações no Campeonato Goiano.Dois atacantes estão em clubes do exterior: Derek (JEF United, do Japão) e Daniel (ZTE, da Hungria, com empréstimo em vigor até 2026). Sobre Derek, existe a possibilidade de retorno ao clube, pois atuou poucas vezes no futebol japonês. Daniel deve seguir no futebol húngaro.Os outros emprestados são: o lateral Luan Sales (Anápolis, mas com o vínculo no fim com o Atlético-GO), os zagueiros Marcão e Luiz Gustavo (CSA) e Lucas Ramires (Volta Redonda), o volante Kevyn (CSA) e o atacante Thayllon (Ferroviária-SP).A diretoria atleticana também está no mercado à procura de opções para reforçar o elenco em 2026.Pela Série B, o Atlético-GO ainda tem dois jogos para disputar. No próximo sábado (15), enfrenta o Operário-PR em casa às 16h30. Na última rodada, visita a Chapecoense, dia 23, às 16h30.