O Atlético-GO conheceu na noite desta quinta-feira (26) o adversário que vai enfrentar na 3ª fase da Copa do Brasil. No estádio Dutrinha, em Cuiabá, o Porto Velho eliminou o Operário-MT nos pênaltis - houve empate por 1 a 1 no tempo normal e vitória do time rondoniense por 3 a 1 nas penalidades.\nNa próxima fase, ao contrário da 2ª, o Atlético-GO vai decidir fora de casa.\nNa última quarta-feira (25), o Atlético-GO venceu o Primavera-MT no estádio Antônio Accioly por 1 a 0 e avançou à 3ª fase. O gol da classificação foi marcado por Guilherme Marques.\nAs datas reservadas para a 3ª fase da Copa do Brasil são 11 e 12 de março, dias antes da final do Campeonato Goiano, em que o Atlético-GO pode estar caso se classifique no próximo domingo (1º/3), data do jogo da votla da semifinal estadual contra o Vila Nova.