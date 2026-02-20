O Primavera Atlético Clube, da cidade de Primavera do Leste (MT), será o adversário do Atlético-GO na estreia do Dragão na Copa do Brasil. A jovem equipe do interior mato-grossense venceu de virada o Bragantino-PA, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (19). A partida, válida pela 1ª fase, foi disputada no Estádio Cerradão, em Primavera do Leste (MT). O Dragão estreia direto na 2ª fase.\nOs gols da classificação do Primavera foram marcados pelo argentino Tomi Montefiori, de 23 anos, enquanto Vinícius Henrique abriu o placar para o Bragantino-PA. Os três gols foram marcados no primeiro tempo, bastante movimentado.\nCom a conquista da vaga, o Primavera viaja para Goiânia para enfrentar o Atlético-GO na próxima quarta-feira (25), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly. Os dois clubes nunca se enfrentaram. A agremiação mato-grossense garantiu cota de R$ 400 mil pela participação na 1ª fase - é estreante no torneio. Por avançar à etapa seguinte, fatura mais R4 830 mil.