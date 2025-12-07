O Atlético-GO passa por mudanças nas laterais. No lado esquerdo, os jogadores de origem são Guilherme Romão e Gustavo Daniel. Na direita, o recém-contratado Matheus Ribeiro é a alternativa a Valdir Júnior. Apenas um deve iniciar a próxima temporada com status de titular.\nLeia também\n+ Atlético-GO será o primeiro da capital a se reapresentar para temporada 2026\nO Atlético-GO terminou o ano de 2025 com Valdir Júnior como titular na lateral direita, e Guilherme Romão na esquerda. No caso de Guilherme Romão, que tem contrato com o Dragão até 2027, a tendência é de que ele comece em 2026 entre os 11 iniciais do técnico Rafael Lacerda.\nNo lado direito, a briga está aberta. Dudu, que disputou 11 partidas pelo Atlético-GO neste ano, com um gol e uma assistência, retorna de empréstimo ao Athletico-PR. Com isso, a luta pela titularidade fica entre um remanescente de 2025 e um contratado para 2026.