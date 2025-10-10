O Atlético-GO viu as chances de acesso à elite nacional diminuírem após a derrota (2 a 1) para o Coritiba, cada vez mais líder da Série B, na última quinta-feira (9). O Dragão está no meio de tabela (45 pontos), a 5 pontos do G4, e precisa fazer na reta final da Série B uma campanha praticamente irretocável - restam sete jogos e, neles, o time atleticano se vê obrigado a conquistar seis vitórias. O desafio seguinte será contra o Volta Redonda-RJ, na próxima segunda-feira (13), às 19 horas.O discurso, entre os atleticanos, é de lutar e buscar resultados positivos enquanto o clube tiver chances de acesso à Série A. “Ainda vamos acreditar. Nós não vamos cair mais. Atingimos a primeira meta (45 pontos). Vamos ser corajosos e jogar para cima dos adversários”, afirmou o presidente do Dragão, Adson Batista, que prevê um jogo difícil em Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira.O Voltaço é o penúltimo colocado (31 pontos) e vive fase desesperadora na concorrência para deixar a zona de rebaixamento. Para se manter vivo, tem de vencer o Atlético-GO.Nas sete rodadas finais, o Dragão tem dois adversários no Z4: o Volta Redonda (fora) e o Paysandu (em casa). Outros dois rivais buscam pontuação para se manter na Série B: o Vila Nova (40 pontos) e o Operário-PR (39 pontos). O restante dos jogos será diante do concorrentes ao acesso e que estão posições acima: CRB-AL (46 pontos), Criciúma e Chapecoense (ambos com 50 pontos).Para se aproximar do G4, o Atlético-GO terá de fazer a parte dele - vencer o Volta Redonda - e torcer por tropeços de concorrentes na próxima rodada. O técnico Rafael Lacerda deve mudar o time.Na derrota (2 a 1) para o Coritiba, o meia atacante Yuri Alves não conseguiu fazer um bom primeiro tempo e pode sair da equipe titular. O meia Robert também não rendeu. O meia Kauan tem sido opção e pode ganhar a chance de começar jogando. Como o Atlético-GO não pode relacionar o reserva Vladimir, expulso em Curitiba no pós-jogo, o goleiro Léo viajou e será uma opção para o lugar de Paulo Vitor. Diante do Volta Redonda, o Dragão jogará pela reabilitação contra um adversário que poucas vezes enfrentou em jogos oficiais - apenas três vezes, das quais duas partidas foram há quase 30 anos, pela semifinal da Série C de 1995. O Voltaço venceu os dois jogos naquela temporada: 2 a 0 e 2 a 1.O último encontro entre os dois clubes se deu há três meses e meio, no dia 22 de junho, quando o Dragão fez 2 a 0 com dois gols no final, marcados por Sandro Lima e Caio Dantas - ambos deixaram o clube na última janela de transferências.