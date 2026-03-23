O planejamento do Atlético-GO, reforçado pela atuação na estreia com derrota na Série B do Brasileiro, será utilizar time alternativo na Copa Centro-Oeste, na qual estreia na próxima quinta-feira (27), e deixar o grupo principal treinando para a sequência da Segundona. Serão dez dias de treinos até a 2ª rodada da Série B - o Dragão joga em casa contra o Náutico, no dia 1º de abril.O Atlético-GO quer que o técnico Eduardo Souza utilize o tempo para implantar seu sistema de trabalho e vai buscar um aprimoramento da condição física do elenco, ruim na avaliação do clube neste estágio da temporada, pouco mais de três meses após o início dela.“Vamos com time alternativo (na Centro-Oeste). O Eduardo precisa trabalhar muito esse time, que está desgastado. E o time precisa treinar fisicamente”, falou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista. “O carro-chefe é a Série B e temos dez dias para trabalhar”, resumiu Eduardo Souza sobre a decisão tomada.“Me preocupa muito a condição física do nosso time, parece que não cosneguiu atingir o nível físico ideal. Temos que melhorar muito. Vai ter dez dias agora e espero que o Eduardo possa orgnizar técnica e taticamente o time. E trabalhar a parte física, que está preocupando. Coemço de temporada com tanto jogador sentindo fisicamente, é preocupante”, falou Adson Batista.O dirigente também disse que a Copa Centro-Oeste sera o momento de observar jogadores que chegaram, como o meia Assis, que disputou o Campeonato Goiano pela Jataiense e foi contratado pelo Atlético-GO. Adson Batista prometeu mais reforços e disse que está trabalhando para anunciar a chegada do atacante Gustavo Coutinho, que está no Sport.