O empate por 1 a 1 do Atlético-GO diante do Criciúma-SC, na noite de domingo (17), no Estádio Heriberto Hulse, ampliou a sequência invicta do Dragão para seis partidas - três vitórias e três empates. Porém, o resultado não foi suficiente para colocar a equipe atleticana na faixa do G6.O time rubro-negro terá de buscar o triunfo em casa na próxima rodada da Série B, diante do São Bernardo-SP, um dos destaques da competição nas últimas rodadas. O Atlético-GO vai, aos poucos, encontrando a base ideal para brigar pelo acesso, ao mesmo tempo em que o trabalho do técnico Eduardo Souza dá padrão tático à equipe. Nos últimos jogos fora de casa, o Dragão venceu o Ceará e empatou o Criciúma.A equipe goiana teve bons momentos na partida disputada sob chuva. O atacante Geovany Soares se destacou nas arrancadas pelos lados do campo, teve um gol anulado pela arbitragem, com revisão do VAR, e fez boa jogada no lance em que o Dragão chegou ao empate, no gol de Ewerthon, aos 15 minutos do segundo tempo.Isso depois de o Criciúma abrir o placar aos 13 minutos, no cabeceio de Nicolas. A equipe saiu lamentando o gol anulado de Geovany Soares e duas bolas na trave, nas conclusões de Marrony e de Matheus Índio.O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, ficou na bronca com o gol anulado. “Eu acho que foi gol normal. Espero que a Comissão de Arbitragem explique bem esta jogada”, reclamou o dirigente, sobre o lance em que Geovany Soares arrancou em velocidade após o passe de Gustavo Coutinho.Adson Batista ressaltou a postura da equipe, que está se recuperando na Série B. “Não tenho dúvida de que estaremos na disputa. Nos recuperamos, teremos semana cheia e haverá oportunidade de o nosso preparador físico (Robson Gomes) melhorar a condição do elenco”, previu o presidente.O dirigente elogiou a atuação de Marrony, segundo ele a melhor do camisa nesta Série B, assim como aprovou o desempenho de Geovany Soares, pela facilidade em arrancar, driblar e chegar à área rival. “Se melhorar a chapada, será um dos melhores jogadores. É um jogador que tem um estilo diferente”, disse Adson, acrescentando que o clube precisará fazer um esforço para garantir a permanência do jogador ao final da temporada.O técnico Eduardo Souza também aprovou a atuação e o resultado. O treinador tem experiência no futebol catarinense, pois dirigiu e foi campeão pelo Barra no Campeonato Catarinense, antes de voltar ao Dragão. “É muito difícil jogar aqui. Tem uma atmosfera forte, da torcida. Se tivesse de haver um vencedor, teria de ser o Atlético-GO, pelas chances criadas. Mas temos de valorizar o empate.”Eduardo Souza também explicou que fez variações táticas no time. O sistema com um trio de zagueiros teve alternâncias, pois Natã Felipe se tornou lateral direito em alguns momentos para que Ewerthon pudesse atacar.“O Ewerthon chegou aqui como lateral direito e tem sido utilizado assim. Mas, na Portuguesa, era extremo. Tentamos usar isso”, detalhou o técnico, sobre a opção por adiantar o jogador, pois Ewerthon marcou o gol de empate aos 15 da etapa final.