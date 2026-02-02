O Atlético-GO iniciou o final de semana com boas perspectivas de terminar a 1ª fase na liderança do Goianão, pois jogaria em casa diante de uma equipe tecnicamente mais frágil, e um empate no clássico entre os rivais Goiás e Vila Nova poderia beneficiar o Dragão. Contudo, após os resultados da 7ª rodada, o time rubro-negro viu seu caminho ficar bem mais difícil.No último sábado (31), no Antônio Accioly, o Atlético-GO empatou em 0 a 0 com o Crac e desperdiçou a chance de dormir na liderança do Campeonato Goiano. Em vez disso, permaneceu em 3º lugar, com 14 pontos, atrás dos dois outros clubes da capital, que ainda entrariam em campo no fim de semana.No domingo (1º), a Jataiense venceu o Inhumas por 1 a 0 e ultrapassou o Atlético-GO por causa do saldo de gols - sete contra quatro. Em 4º lugar, o Dragão ainda pode cair mais uma posição até o fim da rodada, caso a Abecat vença o Anápolis na noite desta segunda-feira (2), às 19h30, no Luiz Benedito.Além do mais, a vitória do Goiás contra o Vila Nova por 1 a 0 deixou o Atlético-GO com chances remotas de terminar a 1ª fase na liderança.Para isso acontecer, o rubro-negro vai precisar de uma combinação de resultados na 8ª e última rodada: vencer o Goiatuba como visitante; torcer para que o Goiás perca para o Inhumas, fora; por um empate entre Vila Nova e Jataiense, em Goiânia; e por um tropeço da Abecat contra a Aparecidense, fora, em um cenário em que a equipe de Ouvidor vença o Anápolis.Nas quartas de final, o chaveamento é baseado no cruzamento olímpico. Ou seja, se o Atlético-GO, que já está classificado, terminar do 5º lugar para baixo na tabela de classificação, decidirá fora de casa a vaga para as semifinais. E o último adversário, o Goiatuba, jogará a vida para tentar permanecer na elite do Estadual.Internamente, o Atlético-GO entende que precisa melhorar na competição para chegar forte na etapa de mata-mata. Na entrevista coletiva concedida após o empate sem gols contra o Crac, o técnico Rafael Lacerda lamentou a partida feita pela equipe e disse que foi a pior na sua passagem pelo clube até aqui. Por outro lado, o treinador destacou a forma física dos jogadores e ressaltou que não há ninguém lesionado. Além disso, ele celebrou a possibilidade de ter a semana livre para trabalhar com o grupo antes do compromisso derradeiro pela 1ª fase do Goianão.Até o momento, o Atlético-GO possui uma campanha de quatro vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe tem um dos artilheiros do Goianão, o atacante Léo Jacó, com quatro gols marcados, mas ainda não convenceu neste início de ano.