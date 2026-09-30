Na arrancada do Atlético-GO na Série B, com cinco vitórias nos últimos sete jogos, aproveitamento que levou o clube ao 6º lugar (49 pontos), três jogadores deram a volta por cima depois de ficarem ameaçados de perder a posição. O volante Netinho, o lateral esquerdo Guilherme Lopes e os atacantes Geovany Soares e Gustavo Coutinho tiveram de recuperar prestígio no time.O técnico Roger Silva soube administrar o momento de cada um deles e isso resultou em gols, assistências e colaboração para que o Dragão alcançasse resultados positivos. A meta é manter o bom momento na partida diante do América-MG, na tarde do próximo sábado (3), no Estádio Antônio Accioly.As reviravoltas mais recentes ocorreram no clássico com o Goiás, em que o Dragão se deu melhor e venceu por 1 a 0 no Estádio da Serrinha. O gol foi marcado por Guilherme Lopes, de cabeça. O lateral correu risco de ficar no banco de reservas após falhar duas vezes na derrota (1 a 0) para o São Bernardo-SP, no ABC paulista, na rodada anterior. O jogador perdeu a bola e, na sequência, cometeu pênalti sobre o adversário. Guilherme Lopes foi criticado após a partida pelo presidente do clube, Adson Batista. O lateral teve o risco de perder a posição para Yuri Silva, mas foi escalado no clássico. Foi decisivo ao marcar o gol da vitória.Coincidentemente, o cruzamento para o gol de cabeça partiu de Netinho. O volante viveu momentos difíceis na vitória apertada (2 a 1) sobre o Ceará, no Accioly, em 9 de setembro. A partida parecia fácil para o Atlético-GO, mas Netinho fez gesto obsceno para um adversário no início do segundo tempo. O comportamento dele foi checado em imagens do VAR, e o jogador atleticano foi expulso. O Dragão conseguiu segurar o resultado com menos um em campo.Netinho chorou muito no vestiário, cumpriu suspensão na goleada (4 a 0) sobre o Criciúma, ficou no banco na derrota para o São Bernardo (entrou no decorrer do segundo tempo) e teve a melhor atuação dele no triunfo no clássico – saiu na etapa final por cansaço, mas elogiado.Geovany Soares também esteve perto de frequentar o banco de reservas após a boa atuação de Bruno José diante do Avaí, em 30 de agosto – vitória atleticana com gol de Bruno José. Mas o atacante se contundiu e Geovany foi mantido no time, mas atuando aberto pela direita, enquanto Gustavo Maia foi jogar na esquerda. Geovany Soares marcou belo gol sobre o Ceará e fez quatro assistências nos gols sobre o Criciúma (4 a 0). O atacante se destacou e tem sido mantido nas últimas rodadas.Para Gustavo Coutinho, as cobranças foram intensas. Autor de um gol em Caxias do Sul (RS) sobre o Juventude, em 5 de setembro, o goleador foi substituído e viu João Pedro fazer o gol do empate por 2 a 2 no final da partida. Coutinho perdeu a vaga para João Pedro no triunfo sobre o Ceará e teve de entrar no segundo tempo para ajudar o time a reter a bola no campo de ataque, cavar faltas e marcar os zagueiros, pois Netinho foi expulso. Tudo cumprido à risca por Coutinho, que recuperou a titularidade na goleada sobre o Criciúma, marcando o segundo hat-trick dele no Dragão e chegando ao 13º gol pela equipe atleticana.