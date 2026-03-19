O Atlético-GO está classificado para a 5ª fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (18), três dias depois de perder o título do Goianão para o Goiás, o Dragão ganhou da Ponte Preta, eliminando o time paulista, por 1 a 0 com belo gol do uruguaio Kevin Ramírez no segundo tempo. A partida foi no Estádio Antônio Accioly, pela 4ª fase da Copa do Brasil.\nResultado positivo e importante para o clube, que fatura mais R$ 2 milhões de premiação, chega à etapa de confrontos pesados na competição nacional e ganha mais dias de tranquilidade para a estreia na Série B, no próximo sábado (21), em Ponta Grossa (PR), diante do Operário-PR.\nNa Copa do Brasil, o Atlético-GO venceu três vezes pelo mesmo placar - 1 a 0 sobre Primavera-MT, Gazin Porto Velho-RO e Ponte Preta. Outra coincidência é que os três gols foram marcados pelos canhotos da equipe, em chutes certeiros: Guilherme Marques, Marrony e Kevin Ramírez.