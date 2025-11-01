O Atlético-GO ganhou, de virada, do Paysandu por 2 a 1, na noite desta sexta-feira (31), no Estádio Antônio Accioly, pela 35ª rodada da Série B. O Dragão saiu atrás no placar no primeiro tempo, mas conseguiu jogar melhor na etapa final e virou o jogo. O Papão é o primeiro clube rebaixado à Série C de 2026.\nPela segunda vez, o time paraense tem como algoz o clube goiano - antes, em 2018, o Dragão goleou o Papão por 5 a 2 em Belém e também o decretou o rebaixamento. Desta vez, o desfecho se deu na capital goiana. O Paysandu segura lanterna com 27 pontos.\nO Atlético-GO não foi brilhante, repetiu erros defensivos, de marcação e também de posicionamento mostrados em boa parte da Série B, mas deu a volta por cima na partida para virar sobre o Paysandu.\nGoiás x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações