O Atlético-GO venceu o América-MG por 2 a 0 na tarde deste sábado (3), pela 31ª rodada da Série B, e continua no G6 da Segundona, em 6º lugar, na faixa de classificação aos playoffs de acesso. A sete rodadas do fim da competição, o Dragão vai aos 52 pontos após conseguir a segunda vitória consecutiva, a quarta nos últimos cinco jogos.\nOs gols foram de Marrony e Adriano Martins, os dois de cabeça em jogadas pelo alto - o primeiro em cruzamento com bola rolando e o segundo, em jogada de escanteio.\nNa próxima rodada, o Atlético-GO enfrenta o CRB, fora de casa, na próxima quarta-feira (7), no Estádio Rei Pelé, em Maceió.\nComo foi o jogo\nNo começo do jogo, só deu Atlético-GO. Logo no primeiro minuto Netinho conseguiu passe por elevação para Gustavo Coutinho, que cabeceou e exigiu boa defesa do goleiro William.