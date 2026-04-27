Pela 6ª rodada da Série B, o Atlético-GO venceu o Avaí por 2 a 1 no Estádio Antônio Accioly, na noite deste domingo (26), e deixou a zona de rebaixamento da competição. O rubro-negro abriu o placar com Gustavo Coutinho, de pênalti, sofreu o empate em gol de Walace França, mas Guilherme Marques garantiu a vitória goiana.\nO Atlético-GO iniciou a rodada em 17º lugar. Com o resultado positivo, saltou para a 13ª colocação, com sete pontos, ultrapassando inclusive o rival Goiás. Além disso, o Dragão agora está a somente três pontos da zona de playoffs por uma vaga na Série A de 2027, que vai do 3º ao 6º colocados - os dois primeiros sobem direto.\nPorém, o time goiano ainda pode cair para 14º lugar, caso o Náutico vença o Athletic-MG fora de casa nesta segunda-feira (27), às 19 horas, no fechamento da rodada.