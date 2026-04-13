Na noite deste domingo (12), no Estádio Antônio Accioly, o Atlético-GO venceu o Londrina por 2 a 1 e somou os primeiros pontos na Série B de 2026, depois de três derrotas consecutivas. É a primeira vitória do Dragão pela Segundona desde a 35ª rodada de 2025. A partir dali, o time acumulou seis partidas sem ganhar na competição.\nAlém do resultado positivo que encerrou o jejum negativo, a equipe deixou a zona de rebaixamento da Série B. No início da rodada, o rubro-negro ocupava a lanterna do campeonato. Ao desfecho dela, subiu quatro posições e assumiu a 16ª colocação, com três pontos conquistados e vantagem de saldo de gols sobre o 17º colocado Cuiabá, que também tem três pontos.\nPor outro lado, o Atlético-GO continua sem terminar uma partida sem ser vazado na Série B de 2026. O Dragão sustentou a vantagem de dois gols no placar até os 44 minutos do 2º tempo, quando Emiliano Rodríguez fez valer a lei do ex. Na Segundona deste ano, o Dragão também sofreu gols nas derrotas para Operário-PR (1 a 0), Náutico (2 a 1) e Vila Nova (2 a 1).