O Atlético-GO venceu o Operário-PR e colou no G6 da Série B. Nesta segunda-feira (27), pela 20ª rodada na abertura do 2º turno, o Dragão contou com boa atuação dos seus ataques para bater o Fantasma por 3 a 1. Gustavo Coutinho, Geovany Soares e Marrony marcaram pelo clube goiano, enquanto Gabriel Boschilia descontou para os visitantes.\nO Atlético-GO foi quase perfeito no primeiro tempo, período em que os três primeiros gols da partida foram marcados.\nO Dragão se defendeu bem e não sofreu perigo com a bola rolando na etapa inicial. Na frente, o time goiano foi ainda melhor. Com troca de passes rápidos, invertidas e boas atuações do quarteto Gustavo Coutinho, Geovany Soares, Léo Tocantins e Marrony, a equipe atleticana abriu 2 a 0 em jogadas que contaram com a participação dos quatro atacantes.