Na estreia do técnico Eduardo Souza, o Atlético-GO venceu por 1 a 0 o Gazin Porto Velho, pela 3ª fase da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (11), no Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho (RO), e avançou à 4ª fase da competição. Fora de casa e ainda tentando se recuperar da derrota para o Goiás no primeiro jogo da final do Goianão, o Dragão foi superior e conquistou a vitória com gol marcado por um dos estreantes na equipe, o atacante Marrony, aos 21 minutos do primeiro tempo.\nO Atlético-GO chega à 4ª fase do torneio nacional, em que decidirá a vaga diante da Ponte Preta, que venceu o Guarany de Bagé-RS, em jogo único, na terça-feira (10). Pela classificação, o clube goiano fatura mais R$ 1,68 milhão.\nPelas circunstâncias adversas, o resultado foi importante para o Atlético-GO. Foi somente na madrugada de quarta-feira (11), dia da partida, que o técnico Eduardo Souza chegou a Porto Velho. Sem ter tempo para treinos, o treinador se preocupou em dialogar com os atletas e ajustar a equipe na base da conversa e na preleção, antes da saída para o estádio.