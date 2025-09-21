O Atlético-GO voltou a vencer como visitante na Série B e, neste sábado (20), bateu o Remo no estádio Baenão, por 1 a 0. O lateral e capitão Guilherme Romão marcou o gol do triunfo do Dragão, no duelo válido pela 27ª rodada da competição nacional.\nEssa foi apenas a segunda vitória do Atlético-GO como visitante na Série B. O outro triunfo também foi de 1 a 0, no dia 8 de junho, pela 11ª rodada, contra o Athletico-PR.\nA vitória contra o Remo também amplia a sequência invicta do Atlético-GO. Agora, são cinco jogos sem derrota na competição, com três vitórias e dois empates no maior período de invencibilidade da equipe goiana na competição.\nO bom momento e a vitória sobre o Remo deixam o Atlético-GO ainda mais próximo da faixa do acesso à Série A. O time rubro-negro subiu quatro posições, assumiu a 9ª colocação com 38 pontos e, neste momento, está seis pontos atrás do Novorizontino, que fecha o grupo dos quatro primeiros colocados.