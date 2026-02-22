Pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano, o Atlético-GO foi amplamente superior ao Vila Nova, venceu por 2 a 0 e deu um passo importante rumo à decisão estadual. A partida foi disputada na tarde deste domingo (22), no Estádio Antônio Accioly, e contou com gols de Kevin Ramírez e Natã Felipe.\nO jogo de volta está marcado para o próximo domingo (1º), às 17 horas, no Onésio Brasileiro Alvarenga. Para reverter a situação, o Vila Nova precisa ganhar por pelo menos dois gols de diferença para levar o duelo para os pênaltis. Para avançar no tempo normal, depende de uma goleada de pelo menos três gols de diferença.\nAbecat vence o Anápolis no Jonas Duarte pelos playoffs de 5º a 8º do Goianão\nDeclarações misóginas de zagueiro contra árbitra marcam eliminação do Bragantino; jogador pede desculpa