O Atlético-GO fez a parte dele nas últimas partidas da Série B e iniciou sua maior sequência invicta na competição para colar na disputa pelo acesso à Série A. O Dragão planeja manter a boa fase e quer ampliar a arrancada para entrar pela primeira vez no grupo dos seis primeiros (G6) colocados. A agenda de compromissos do time atleticana prevê três partidas em Goiânia.\nO primeiro jogo será na tarde deste domingo (13), diante do Criciúma, um dos candidatos à disputa pelo acesso direto à elite nacional, no estádio Antônio Accioly. Até o final deste mês, o Dragão vai jogar outra vez na capital goiana, mas com a ressalva de que será o clássico diante do Goiás, na Serrinha, no dia 26.\nO Atlético-GO vai encarar o Criciúma embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, que ampliou a sequência invicta da equipe. São cinco jogos de invencibilidade, com três vitórias e dois empates.