O Atlético-GO volta a jogar no próximo domingo (28), no Estádio Antônio Accioly, diante da Ponte Preta, pela Série B. Os dois clubes já se enfrentaram nesta temporada, há pouco mais de três meses, pela 4ª fase da Copa do Brasil. O Dragão e a Macaca jogaram no dia 18 de março, também no Accioly, onde a equipe atleticana venceu o time campineiro por 1 a 0 - gol do uruguaio Kevin Ramírez, no segundo tempo.A maioria dos jogadores que devem atuar no domingo (28) pelo Atlético-GO esteve na partida válida pela Copa do Brasil. O rubro-negro atuou com Paulo Vitor; Ewerthon, Tito, Adriano Martins, Guiherme Marques; Matheus Índio (Cristiano), Igor Henrique, Guilherme Marques (Ariel); Kevin Ramírez (Derek), Léo Jacó e Marrony (Bruno José).Destes, os atacantes Kevin Ramírez e Derek estão emprestados à Chapecoense e ao Náutico. A principal diferença está no comando. Naquele jogo, Eduardo Souza foi contratado alguns dias antes e dirigia o time pela terceira vez, ao lado do auxiliar, Renan Brito, que agora será interino no cargo até a contratação de um novo treinador. A linha de defesa deve ser mantida por completo, com a volta do goleiro Paulo Vitor, que estava suspenso. No meio, a mudança certa é a ausência de Guilherme Marques, suspenso. O volante Igor Henrique é dúvida para estar entre os relacionados, pois sente dores no joelho.No ataque, o jovem Léo Jacó deve ser opção, e o titular será Gustavo Coutinho, também após cumprir suspensão. Bruno José deverá ganhar a vaga no ataque, pelo lado direito. (JJS)