Na primeira temporada como profissional, o atacante Yuri Alves, de 19 anos, despontou no Atlético-GO como promessa. Prata da casa, ele ganhou as primeiras chances de atuar e se tornou sinônimo de jogador irreverente, rápido, promissor e driblador. Agora, o garoto termina o ano negociado com um clube da Série A do Brasileiro: vai defender o RB Bragantino.Os moldes do acerto é uma aposta na valorização de Yuri. O RB Bragantino acertou a contratação pelo valor de R$ 5 milhões, e o Dragão seguirá com 50% dos direitos do atleta de 19 anos.Yuri Alves foi uma joia rara que apareceu num clube marcado pela intolerância com os meninos das categorias de base. Não raro, o presidente da agremiação, Adson Batista, tece duras críticas aos atletas tratados como apostas. Yuri Alves teve sequência de atuações na Série B, marcando o primeiro gol como profissional no clássico em que o Dragão venceu o Vila Nova por 1 a 0.Yuri Alves fez caminho diferente da maioria dos jovens pratas da casa do clube. Ganhou oportunidades do técnico Rafael Lacerda para atuar com regularidade e soma 22 jogos no time principal. Os primeiros meses no clube foram marcados pela ampliação do vínculo contratual, até o final de 2029. O jogador teve aumento salarial e do valor da multa. No fim do ano, foi negociado.No Atlético-GO, Yuri Alves conviveu com elogios e críticas de Adson Batista. Após a virada (2 a 1), sobre o Avaí, ele comparou Yuri Alves ao principal nome do futebol brasileiro nos últimos anos. Para o dirigente, Yuri tem o “perfil de Neymar” no início da carreira, quando era um atacante irreverente. Mas no 0 a 0 com o Operário-PR, a crítica foi ácida. “Yuri (Alves) está meio com uma preguiça danada. Está num ritmo igual a alguns aqui, correndo na praia.”No jogo seguinte, na despedida da Série B, Yuri Alves encarnou o “perfil de Neymar” e se destacou no jogo diante da Chapecoense, em que o Dragão perdeu de 1 a 0.Yuri Alves se tornou revelação do Atlético-GO dez anos depois de o clube revelar o atacante Luiz Fernando, lançado em 2015 e goleador no título da Série B em 2016. Ambos jogam na mesma faixa de campo, o lado esquerdo, apesar dos estilos diferentes.O ano no time profissional do Atlético-GO remota às origentes do jogador, que é do Bairro de Campinas e é neto de um ex-jogador do Atlético-GO - o atacante Rui Lara, que atuou na década de 1970. Yuri ganhou o apelido de “Raio” e ganhou títulos em todas as categorias de base do clube.