Dentro do G6 da Série B, o Atlético-GO depende apenas de si para garantir um espaço pelo menos nos playoffs de acesso e terá pela frente uma mistura de confrontos diretos, partidas contra adversários que brigam contra o rebaixamento e enfrentamentos diante de equipes que neste momento estão na faixa média da classificação.\nFaltam oito rodadas para o fim da Série B de 2026. Neste período, o Atlético-GO tem quatro confrontos diretos, contra CRB, Sport, Novorizontino e Fortaleza; dois desafios contra os piores times do campeonato, América-MG e Ponte Preta; e dois enfrentamentos diante de equipes que, neste momento, estão no meio da tabela, Athletic e Cuiabá.\nO confronto diante do América-MG, penúltimo colocado da Segundona com apenas 17 pontos, está marcado para o próximo sábado (3), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly, pela 31ª rodada da competição. É a oportunidade perfeita para o Dragão aproveitar o embalo e, diante de sua torcida, emendar a segunda vitória seguida.