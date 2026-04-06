A derrota para o Vila Nova no clássico, expôs uma crise interna no Atlético-GO, técnica e disciplinar, envolvendo os experientes goleiros Vladimir e Paulo Vitor.\nEscolhido como titular, Vladimir errou no lance do segundo gol vilanovense, enquanto Paulo Vitor parece não ter gostado do fato de ter sido sacado antes do clássico disputado no sábado (4), no OBA. Os dois goleiros falharam nos últimos jogos e a titularidade está em avaliação na comissão técnica.\nVladimir falhou no final do clássico após errar domínio e sofreu desarme do atacante Gustavo Puskas, que apenas tocou para o gol vazio.\nContratado no ano passado como opção para o lugar de Anderson, outro criticado pela torcida, Vladimir havia errado um lance em Catalão, no empate (2 a 2) com o Crac, na saída de bola. O erro deixou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, chateado.