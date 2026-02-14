O Atlético-GO abriu expressiva vantagem na partida de ida das quartas de final e, na tarde de carnaval deste domingo (15), tem a chance de garantir vaga a mais uma fase semifinal do Campeonato Goiano. O Dragão goleou por 3 a 0 a Abecat Ouvidorense como visitante e decidirá em casa, no Estádio Antônio Accioly, a partir das 16 horas, o futuro na competição.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, preço de ingresso, campanhas, prováveis escalações)\nA condição do time atleticano para se classificar é bastante favorável. Para ser semifinalista pela 8ª vez seguida, desde 2018, quando o clube não se classificou entre os quatro melhores, a equipe rubro-negra pode até perder por dois gols de diferença.\nA Abecat, na segunda temporada de disputa da elite do Goianão, precisa de um placar elástico: três gols de diferença para levar a definição da vaga para os pênaltis ou de uma goleada por pelo menos quatro gols de frente para avançar direto à próxima fase.