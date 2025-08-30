O Atlético-GO busca a vitória em casa, na tarde deste domingo (31), às 16 horas, para melhorar a posição na classificação da Série B, se distanciar do Z4 e recuperar a imagem na temporada. O Dragão tem 28 pontos e recebe o Amazonas no Estádio Antônio Accioly, que deixou de ser um aliado do time na competição.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, arbitragem e preço de ingresso)\nPara se ter uma noção da instabilidade do Atlético-GO na Caverna do Dragão, o time atleticano ganhou do Botafogo-SP (2 a 0) num final de semana e foi derrotado pela Ferroviária-SP (3 a 1) na semana seguinte.\nO Amazonas obteve o primeiro triunfo como visitante, ao bater o Avaí (2 a 1) em Florianópolis. Por causa disso, está motivado. No 1º turno, Amazonas e Atlético-GO empataram em Manaus por 1 a 1.