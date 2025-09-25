O Atlético-GO tenta ampliar a fase positiva na Série B e aumentar a sequência de vitórias nesta quinta-feira (25) contra o América-MG. Embalado com cinco jogos de invencibilidade, sendo dois triunfos seguidos, o Dragão mede forças diante da equipe mineira a partir das 21h30, no estádio Antônio Accioly, no fechamento da 28ª rodada da competição.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nA atmosfera no Atlético-GO mudou após a sequência invicta, mas especialmente depois das vitórias seguidas contra Avaí (2 a 1) e Remo (1 a 0) nas duas últimas rodadas da Série B.\nHá algumas rodadas, o Dragão vivia a carência de não conquistar dois triunfos seguidos na Segundona. Como a marca negativa foi superada, o time atleticano joga contra a equipe mineira com uma meta simples: vencer em casa para confirmar a boa fase e manter o momento de crescimento para ganhar forças na corrida pelo acesso à Série A no início da reta decisiva do campeonato.