O Atlético-GO demorou para chegar ao G6 da Série B do Brasileiro. Agora que está lá, quer se manter nele. O primeiro passo do time rubro-negro, a oito rodadas do rim da competição, é obter a vitória na tarde deste sábado (3), às 16 horas, sobre o América-MG, no Estádio Antônio Accioly. A equipe goiana tem 49 pontos e iniciou a 31ª rodada na 6ª posição. Se vencer o Coelho, o Dragão continua no G6.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, escalações e preço de ingressos)\nNa 28ª rodada, o Atlético-GO chegou pela primeira vez ao G6, após goleada (4 a 0) sobre o Criciúma, mas deixou o posto na rodada seguinte, depois de perder (1 a 0) do São Bernardo. A rota foi retomada após o triunfo (1 a 0) sobre o Goiás. A partir deste resultado, os atleticanos traçam a sequência da competição, assim como aquilo que será preciso para chegar ao acesso direto (G2) ou à disputa da vaga no playoff.