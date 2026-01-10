Atlético-GO e Anápolis iniciam a edição 2026 da competição com a reedição da semifinal que fizeram em 2025. Na tarde deste sábado (10), a partir das 16 horas, no Estádio Antônio Accioly, as duas equipes se enfrentem com propósito de conquistar uma posição de destaque no torneio.\n(Confira no fim do texto onde assistir, arbitragem, preço de ingressos e escalações prováveis)\nNo ano passado, o Anápolis superou o favoritismo atleticano na semifinal e foi à decisão com o Vila Nova, perdendo a chance de ser campeão 60 anos após inédita conquista (1965). Nas últimas edições do Estadual, desde 2019, o Dragão venceu a maioria delas - 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 -, mas fracassou em 2025 e desperdiçou chance de ser tetracampeão do Goianão pela primeira vez.\nA abertura da competição reserva uma coincidência dos dois técnicos finalistas ano passado e que se enfrentam nesta 1ª rodada: Rafael Lacerda (no Vila Nova, agora dirige o Atlético-GO) e Ângelo Luiz (do Anápolis, voltando ao clube pelo qual obteve a projeção na carreira).