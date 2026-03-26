Representantes do futebol goiano no Grupo B da Copa Centro-Oeste, Atlético-GO e Anápolis iniciam a competição regional na noite desta quinta-feira (26), às 20h30, no Estádio Antônio Accioly, mais preocupados com a participação no Brasileirão.\nCom a Série B como prioridade, o Dragão vai utilizar a formação alternativa neste início da Copa Centro-Oeste. A equipe rubro-negra enfrenta o Náutico no próximo dia 1º de abril. Além disso, está na Copa do Brasil e vai encarar o Athletico-PR pela 5ª fase em duas partidas.\nO Galo da Comarca se prepara desde o fim do Goianão para o começo da Série C do Brasileiro, no dia 5 de abril. O Anápolis vai estrear fora de casa, diante do Ituano.\nNo Grupo B, Atlético-GO e Anápolis terão adversários de peso, em nível regional: o Gama, o Porto Vitória-ES, o Tocantinópolis e o Cuiabá – cada equipe jogará cinco vezes dentro da chave, em que as duas melhores classificadas enfrentam os dois melhores do Grupo A na semifinal, em jogo único.