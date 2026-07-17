O Atlético-GO, na versão do técnico Roger Silva, busca a segunda vitória seguida na Série B do Brasileiro na noite deste sábado (18), a partir das 18 horas, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão recebe o Athletic-MG, adversário que conquistou bons resultados, acessos e taças coincidentemente quando teve como treinador o mesmo Roger Silva. As duas equipes fazem campanhas de meio de tabela e precisam triunfar para subir na classificação.\nA equipe atleticana soma 24 pontos, um a mais que o time mineiro (23 pontos). Como o 1º turno se aproxima do final, o objetivo atleticano é conquistar a segunda vitória seguida, o que não obteve nas 17 rodadas anteriores.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preço de ingresso)\nNa Série B, o Atlético-GO começou com três derrotas consecutivas nas rodadas iniciais. Além disso, em nenhum momento o time teve vitórias seguidas. É uma equipe de meio de tabela, mas que tenta crescer no final do turno, em que enfrenta o Athletic-MG (casa) e Cuiabá (fora) para, depois, buscar embalar no returno. O primeiro desafio de Roger Silva, após a estreia vitoriosa sobre o Fortaleza por 1 a 0, é fazer do Dragão uma equipe com capacidade de obter sucessivos triunfos, dentro e fora de casa.