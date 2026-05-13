O Atlético-GO decide na noite desta quinta-feira (14), às 19 horas, no Estádio Antônio Accioly, o direito de seguir adiante na Copa do Brasil. O Dragão briga por vaga às oitavas de final contra o Athletico-PR, adversário diante do qual tem uma marca negativa no torneio nacional – foi eliminado duas vezes pelo Furacão.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, preço de ingresso e arbitragem)\nOs dois clubes rubro-negros empataram o jogo de ida por 0 a 0, em Curitiba. Agora, na capital goiana, o time vencedor garante a presença nas oitavas de final da Copa do Brasil. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. Além disso, quem se classificar vai turbinar o caixa com mais R$ 3 milhões de premiação.\nNa Copa do Brasil, o Atlético-GO decidiu vaga com o xará paranaense duas vezes. Em 2007, houve vitória do Dragão em casa (2 a 0) e derrota em Curitiba (3 a 1), resultado que deu ao Furacão a vaga. Depois, em 2021, novamente os times se enfrentaram, com triunfo do rubro-negro paranaense (2 a 1) e empate (2 a 2).