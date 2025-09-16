Distante da faixa do acesso (G4) à Série A e com chances remotas de garantir vaga na elite em 2026, o Atlético-GO segue pressionado para se afastar da zona de rebaixamento (Z4) e tenta abrir um pouco mais de distância nesta terça-feira (16). No estádio Antônio Accioly, o Dragão encara o Avaí, a partir das 19h30, no complemento da 26ª rodada da Série B.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nO duelo marca o reencontro entre os treinadores que, em março, na reta final do Campeonato Goiano, tiveram desavenças no comando times goianos: Rafael Lacerda, hoje no Atlético-GO e que na época dirigia o Vila Nova, e Jair Ventura, do Avaí e ex-técnico do Goiás.\nApós o jogo da volta da semifinal do Goianão, que garantiu a classificação do Vila Nova à final e a eliminação do Goiás, os treinadores discutiram em um corredor na saída do estádio Serra Dourada. Segundo Rafael Lacerda, que conquistou o título estadual e foi demitido após resultados ruins no início da Série B, o assunto ficou para trás e é “página virada”.