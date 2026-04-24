O Atlético-GO volta a jogar em casa, na noite deste domingo (26), com o desafio imediato de vencer o Avaí, a partir das 20h30, no Estádio Antônio Accioly, para deixar e se afastar do Z4 da Série B. A equipe atleticana terá uma sequência de dois jogos no Bairro de Campinas. Depois, no domingo seguinte (⅗) enfrentará em casa o Juventude.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, escalações prováveis e preço de ingresso)\nNo intervalo das duas partidas, decide vaga na Copa Centro-Oeste, na próxima quarta-feira (26), diante do Gama-DF.\nMandante, o Atlético-GO colocará à prova uma sequência de quase 12 anos sem derrota para o Avaí. A última vez que o Dragão foi batido pelo Leão da Ilha foi no dia 15 de julho de 2014, quando perdeu (2 a 1) em Florianópolis (SC), no Estádio da Ressacada.\nDepois disso, a equipe rubro-negra foi superior nos 13 jogos disputados: oito vitórias e cinco empates. Em 2014, os dois clubes brigaram pelo acesso, mas o time catarinense bateu a meta. Dois anos depois, em 2016, o Atlético-GO foi campeão da Série B, enquanto o Avaí foi vice-campeão.