O Atlético-GO tem como desafio imediato conquistar vitórias nas próximas rodadas da Série B para se distanciar do Z4 e do risco de descenso. Isso passa por um resultado positivo sobre o Botafogo-SP no início da noite de domingo (10), no Estádio Antônio Accioly. A partida começa às 18h30, e o time atleticano encara a escrita negativa de nunca ter vencido a equipe do interior paulista em jogos oficiais.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem, preço de ingressos)\nForam cinco empates e três triunfos do Botafogo-SP em oito confrontos do Atlético-GO contra o time paulista.\nA outra estatística que gera preocupação entre os atleticanos é a sequência de jogos sem vencer - cinco rodadas, a maior do clube nesta Série B, com duas derrotas e três empates. O Dragão tem 24 pontos e se vê ameaçado pela turma que vem atrás dele, inclusive o Botafogo-SP (21 pontos e no Z4).