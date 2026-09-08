Sem perder há quatro jogos, o Atlético-GO reencontra a torcida atleticana nesta quarta-feira (9) diante do Ceará. Depois de sequência de dois jogos como visitante, o Dragão vai fazer duas partidas seguidas como mandante em busca de pontos para entrar, pela primeira vez nesta Série B, no grupo dos seis primeiros colocados (G6). O duelo da 27ª rodada será disputado a partir das 21h30, no estádio Antônio Accioly.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nO Dragão iniciou a rodada no 8º lugar com 40 pontos e vai enfrentar Ceará e Criciúma nas duas próximas rodadas. O Vozão, primeiro adversário dessa sequência, briga contra o rebaixamento e é o 16º com 31 pontos. As equipes medem forças por objetivos diferentes na competição.\nO Atlético-GO chega embalado para o duelo diante do Vozão. O Dragão não perde há quatro jogos e vem de sequência positiva como visitante: venceu o Avaí por 1 a 0 e empatou com o líder Juventude por 2 a 2. Antes, venceu o Botafogo-SP por 3 a 0, em casa, e empatou sem gols com o Londrina, fora.