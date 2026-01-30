O Atlético-GO readquiriu a confiança após duas vitórias seguidas, está classificado às quartas de final do Campeonato Goiano, mas ainda briga pela liderança do Estadual e busca uma vitória sobre o Crac, na tarde deste sábado (31), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly. A partida abre a penúltima rodada da 1ª fase do Estadual.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, escalações e preço de ingresso)\nCom 13 pontos, em 3º lugar, o Dragão briga pela liderança com Vila Nova (15 pontos) e Goiás (14 pontos). A matemática do Atlético-GO para fechar a fase como líder passa pela vitória nos dois jogos que restam - sobre o Crac (em casa) e Goiatuba (fora) - e tropeços de esmeraldinos e vilanovenses. O Dragão pode dividir a liderança se vencer o Leão do Sul e o clássico deste domingo (1º), entre Goiás e Vila Nova, terminar empatado.