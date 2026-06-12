O Atlético-GO busca na noite desta sexta-feira (12), no Estádio Antônio Accioly, o que ainda não conseguiu nesta edição da Série B: sequência de duas vitórias seguidas. O Dragão vem de um triunfo apertado sobre o América-MG (2 a 1) na rodada passada, fora de casa, e tem a chance de engatar outro resultado positivo, agora diante do CRB, às 19 horas, em Goiânia.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, escalações prováveis e preço de ingresso)\nNa Segundona, o time atleticano ganhou quatro vezes – de Avaí, Londrina e América-MG (todos por 2 a 1) e Ceará (1 a 0) -, mas de forma alternada.\nO rubro-negro soma 16 pontos, busca os pontos em casa para se distanciar do adversário (14 pontos) e encostar na parte mais alta da tabela.\nO técnico Eduardo Souza fez uma projeção matemática - ganhar o jogo para mirar a faixa dos oitos melhores colocados no 1º turno. Se não for possível, pelo menos ficar próximo deste grupo de times com pontuações interessantes, mas equilibradas.