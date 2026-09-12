Em sua melhor fase na Série B, o Atlético-GO entra em campo neste domingo (13) com objetivo de ampliar a sequência invicta na competição e encara o Criciúma com a chance de entrar, pela primeira vez, no G6 da competição. O jogo contra um dos favoritos ao acesso à Série A vai ocorrer a partir das 16 horas, no estádio Antônio Accioly, na abertura da 28ª rodada.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nO time atleticano flerta com vaga no G6 nas rodadas mais recentes. O Dragão começou a rodada na 7ª colocação com a mesma pontuação (43 pontos) do Operário-PR, 6º colocado, que fica à frente por ter uma vitória a mais (12 a 11) que o clube goiano.\nCaso vença o jogo em casa, o Atlético-GO vai ocupar a 6ª posição, mas terá de esperar o complemento da rodada, na terça-feira (15) para saber como ficará dentro do G6. Em caso de vitória contra o Criciúma, apenas o Operário-PR, que enfrenta o Náutico no dia 15, fora de casa, pode passar o Dragão.