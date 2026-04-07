Enquanto passa por um início delicado na Série B, em que perdeu todos os três jogos e está na lanterna, o Atlético-GO divide o foco e joga na noite desta terça-feira (7), pela 3ª rodada da Copa Centro-Oeste, às 20h30, no Estádio Antônio Accioly. Diante do Cuiabá-MT, o Dragão busca a segunda vitória no torneio regional.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, escalações e preço de ingresso)\nNa Copa Centro-Oeste, a equipe rubro-negra vem de derrota por 3 a 2 para o Porto Vitória-ES, fora de casa, mas teve também uma vitória (1 a 0 sobre o Anápolis, em casa) e soma 3 pontos. No Grupo B, disputa espaço com Gama-DF (6 pontos), Anápolis e Porto Vitória-ES (ambos com 3 pontos, também). O Cuiabá não está priorizando a competição e somou apenas um ponto no Grupo B.\nComo o Atlético-GO só jogará pela Série B no próximo domingo (12), diante do Londrina-PR, a pausa deverá servir para a comissão técnica para dar ritmo de jogo a alguns jogadores que não atuaram no clássico do último sábado (4) contra o Vila Nova (derrota de virada por 2 a 1) e outros que atuaram em parte do jogo. Assim, os atletas ganham minutagem para que possam ser aproveitados nas outras competições.