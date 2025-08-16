O Atlético-GO enxerga ainda de longe o G4 da Série B. O Dragão soma 27 pontos e joga pela segunda vitória seguida na competição no começo da noite de domingo (17), às 18h30, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão recebe a Ferroviária-SP com a meta de voltar a ser um time caseiro e vencedor no território em que se tornou forte e festejou vitórias e conquistas relevantes nas últimas temporadas.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, arbitragem e preço de ingresso)\nA obrigação atleticana é ganhar da equipe paulista às vésperas de uma data importante, a da reabertura da casa rubro-negra, há sete anos, no dia 18 de agosto de 2018.\nNaquela data, o Atlético-GO venceu o Coritiba por 1 a 0 - gol de Renato Kayzer -, coroando a reconstrução, ampliação e modernização da praça esportiva que teve de ficar fechada, especificamente a partir de 2010, por causa de problemas estruturais e de segurança. O Antônio Accioly voltou a ser a casa atleticana em 2018, mas o clube não conquistou o acesso à elite nacional naquela temporada. O local voltou a ficar fechado, em 2020, para passar por nova ampliação da capacidade (para 12.089 pessoas) e por reforma do sistema de iluminação.