O técnico Roger Silva, de 41 anos, é a novidade do Atlético-GO na antepenúltima rodada do 1º turno da Série B do Brasileiro. O Dragão tem 21 pontos, é só um time de meio de tabela e pretende arrancar na competição nacional neste domingo (12), diante do Fortaleza, um dos candidatos ao acesso à Série A, no jogo que será disputado no começo da noite às 18 horas, no Estádio Antônio Accioly.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, preço de ingressos e prováveis escalações)\nRoger Silva é o terceiro treinador atleticano nesta temporada, depois de Rafael Lacerda e Eduardo Souza. O auxiliar Renan Brito ainda dirigiu a equipe como interino nas três últimas rodadas. Sobre o novo técnico, recaem as expectativas de uma reação rubro-negra na Série B.\nDesde o começo do trabalho, Roger Silva dá indícios de que haverá mudanças entre jogadores e na maneira de disputar a Série B. O treinador está mudando a zaga, e o paraguaio Junior Barreto deve entrar na vaga de Tito. Os dois volantes que foram contratados - Henrique Freitas e Netinho - estavam preparados para a estreia, mas não puderam ser regularizados.