O árbitro Anderson Daronco/RS vai apitar o primeiro jogo da final do Campeonato Goiano entre Atlético-GO e Goiás. Os rivais se enfrentam no próximo sábado (7), a partir das 16 horas, no estádio Antônio Accioly.\nToda equipe de arbitragem, incluindo o VAR, será de fora do Estado. Anderson Daronco será auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis/SP e Rafael Alves da Silva/RS. O VAR será Rodrigo Nunes de Sá/RJ. Todos pertencem ao quadro da FIFA.\nA escolha por arbitragem de fora do futebol goiano teve aprovação de Atlético-GO e Goiás, e foi uma opção que a Federação Goiana de Futebol considerava desde o fim dos jogos de ida da fase semifinal - há pouco mais de uma semana.\nA opção por um árbitro de fora foi por causa da pressão e críticas direcionadas para árbitros do futebol goiano nas últimas partidas do Goianão. A pressão aumentou depois do jogo de ida da semifinal entre Atlético-GO e Vila Nova.